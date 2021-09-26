سياسة
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العاروري: شعبنا لن يملّ ودماء شهداء الضفة لن تذهب هدراً
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن دماء الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص إسرائيلي في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلّة "لن تذهب هدرا".
العاروري: شعبنا لن يملّ ودماء شهداء الضفة لن تذهب هدراً
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري / AA
26 سبتمبر 2021

توعّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الأحد، بأن دماء الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص إسرائيلي في مدينتَي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلّة "لن تذهب هدرا".

جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لحركة حماس.

وقال العاروري إن "دماء هؤلاء الشهداء لن تذهب هدراً، وثمنها الأكبر سيكون تحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وكل قطرة من دماء الشهداء سيكون لها ثمن".

وأشار إلى أن "شعبنا لن يتعب ولن يمل تقديم الشهداء".

وأضاف العاروري: "قدمنا الشهداء من أول يوم في هذه القضية، وما زلنا نقدم وسنظل نقدم حتى الانتصار الكامل بتحرير كل فلسطين، وفي القلب منها المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن "الشهداء هم شهداء كل الشعب والأمة الإسلامية، ويقاتلون نيابة عن الأمة جميعاً".

وفي وقت سابق الأحد قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية فجر الأحد، بلغت 5 شهداء، بينهم اثنان في جنين و3 شمالي القدس".

من جانبه قال محافظ جنين أكرم الرجوب للإذاعة الرسمية، إن 9 فلسطينيين أصيبوا فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، مضيفاً أن 8 منهم نُقلوا إلى مشافٍ فلسطينية والتاسع معتقَل لدى جيش الاحتلال.

وينتمي 3 من الشهداء إلى كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، بينهم قائد ميداني، فيما ينتمي رابع إلى سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وفق بيانين منفصلين للتنظيمين، فيما لم يعلن بعد انتماء الشهيد الخامس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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