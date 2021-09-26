أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تواجه هجمات إلكترونية من دول مجاورة، لم يسمها، لكنه استثنى منها تونس.

وذكر موقع تليفزيون "النهار" الجزائري السبت، نقلاً عن تبون، أن "الجزائر تواجه هجمات عديد من المواقع الإلكترونية"، مضيفاً أن "97 موقعاً إلكترونياً يهاجم البلد من دول الجوار باستثناء تونس".

وتأتي تصريحات تبون بالتزامن مع تلويح دبلوماسي جزائري رفيع بالتصعيد ضد المغرب، واتخاذ مزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقبل أيام قال عمار بلاني، مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، إنه "من غير الممكن استبعاد اللجوء إلى إجراءات إضافية" بلا تحديد لطبيعة هذه الإجراءات التي قد تكون موضع دراسة، وفق حديثه لوكالة رويترز.