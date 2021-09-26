سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة ودعوات لمحاسبة "المجرمين"
قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، إن فرق البحث تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة، وستجري عملية انتشال محتوياتهما صباح الاثنين.
ليبيا.. اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة ودعوات لمحاسبة "المجرمين"
صورة أرشيفية للعثور على مقابر جماعية في ترهونة / AA
26 سبتمبر 2021

أعلنت هيئة حكومية ليبية الأحد، اكتشاف مقبرتين جديدتين في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في بيان مقتضب، إن فرق البحث تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة، وستجري عملية انتشال محتوياتهما صباح غد الاثنين.

وفي وقت سابق الأحد، دعا عضو "رابطة ضحايا ترهونة" عبد المنعم الهامل، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى متابعة قضية المقابر الجماعية، والعمل عليها عاجلاً، وإبعادها عن المناكفات السياسية.

وشدد الهامل خلال مداخلة مع قناة "ليبيا بانوراما"، على ضرورة القبض على المجرمين ومحاسبتهم على جريمة المقابر الجماعية.

ومن حين إلى آخر، يُعثَر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وأعلنت الهيئة الليبية في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخَبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما زال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العامّ للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us