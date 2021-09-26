أعلنت هيئة حكومية ليبية الأحد، اكتشاف مقبرتين جديدتين في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في بيان مقتضب، إن فرق البحث تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة، وستجري عملية انتشال محتوياتهما صباح غد الاثنين.

وفي وقت سابق الأحد، دعا عضو "رابطة ضحايا ترهونة" عبد المنعم الهامل، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى متابعة قضية المقابر الجماعية، والعمل عليها عاجلاً، وإبعادها عن المناكفات السياسية.

وشدد الهامل خلال مداخلة مع قناة "ليبيا بانوراما"، على ضرورة القبض على المجرمين ومحاسبتهم على جريمة المقابر الجماعية.

ومن حين إلى آخر، يُعثَر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وأعلنت الهيئة الليبية في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخَبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما زال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العامّ للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.