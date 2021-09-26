سياسة
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أردوغان: ليس بوسع أحد التدخل في قراراتنا الدفاعية وننوي شراء منظومة S-400
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم شراء دفعة ثانية من منظومة S-400 الدفاعية الروسية، مشدداً على أنه "لا أحد بوسعه التدخل في قرارات تركيا الدفاعية".
أردوغان: ليس بوسع أحد التدخل في قراراتنا الدفاعية وننوي شراء منظومة S-400
أردوغان: نحن حازمون جداً في ما يتعلق بأنظمتنا الدفاعية، ولن نسمح لأحد باعتراض ذلك / NEWS
26 سبتمبر 2021

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا، مشدداً على أنه "لا أحد بوسعه التدخل في قراراتنا الدفاعية".

جاء ذلك في حوار للرئيس التركي مع شبكة CBSNews الأمريكية، قال فيه: "في المستقبل لن يكون بوسع أحد التدخل في ما يتعلق بنوع الأنظمة الدفاعية التي نحصل عليها، ومن أي دولة نحصل عليها، وعلى أي مستوى".

وتابع: "لا أحد يمكنه التدخل في ذلك، نحن وحدنا نتّخذ مثل هذه القرارات".

ورداً على سؤال حول احتمالية فرض عقوبات أمريكية جديدة، شدّد أردوغان: "نحن حازمون جداً في ما يتعلق بأنظمتنا الدفاعية، ولن نسمح لأحد باعتراض ذلك".

وتقول واشنطن إن منظومة S-400 تمثّل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز F-35، ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي، فيما تقول تركيا إنها غير قادرة على شراء نظم دفاع جوي من أي دولة حليفة في حلف الأطلسي بشروط ترضاها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة آخرين من العاملين بها، في أعقاب حصول تركيا على الدفعة الأولى من صواريخ S-400.

واستمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، فيما حذّرَت واشنطن من أن ذلك قد يؤدّي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة.

ويعتزم أردوغان زيارة روسيا الأسبوع الجاري، للاجتماع مع رئيسها فلاديمير بوتين، ومناقشة قضايا تشمل العنف في شمال غرب سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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