كشفت وسائل إعلام مقربة من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس الأحد، معلومات غاية في السرية حول هُوية رئيس جهاز الأمن العامّ (الشاباك) الإسرائيلي الجديد، التي لم يفصح عنها الجهاز ولم يسمح لأي وسيلة إعلام إسرائيلية بنشرها.

وقالت وكالة "فلسطين الآن" نقلاً عن مصدر مطّلع في المقاومة الفلسطينية، إن المعلومات حول رئيس الشاباك الجديد تُنشر لأول مرة.

وحسب المصدر فإن رئيس الشاباك المُعيَّن مؤخراً، الذي سيتسلم منصبه خلال أيام هو رونين بيريزوفسكي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صدّق على تعيين رئيس الشاباك الجديد قبل أسابيع قليلة، ولم يسمح الجهاز، عملاً بالقانون الإسرائيلي، بنشر اسم رئيس الجهاز، حتى يتسلم منصبه رسمياً، ويشار إليه في الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة بالرمز "ر".

وقال المصدر إن "رئيس الشاباك الجديد هو بيريزوفسكي"، وقد حافظ العدو على سرية شخصيته وأحاطها بجدار الخفاء والغموض واعتبره قائد المهامّ الخطيرة والخاصَّة، لكنه مرصودٌ لدينا في المقاومة، وهو على قائمة المطلوبين، وستلاحقه أذرع المقاومة".

كما كشف المصدر عن معلومات خاصة متعلقة برئيس "الشاباك" الجديد، مبيناً أن رونين بيريزوفسكي من مواليد 24 ديسمبر عام 1965.

وأوضح المصدر أن بيريزوفسكي يسكن في شارع عغنون بمنطقة هود هشارون، ورقم منزله 6.

هذه المعلومات كانت محاطة بالسرية، ويُعتبر نشرها عبر وسائل الإعلام في إسرائيل أو مواقع التواصل أو تسريبها جناية يحاكَم فاعلها.

ولم تنفِ إسرائيل صحة هذه المعلومات، التي يبدو أنها صحيحة، إذ قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية في إسرائيلي إن "وسائل إعلام فلسطينية تتناقل صورة لرئيس الشاباك الجديد وكذلك اسمه وعنوانه". ولم تنفِ أن المعلومات فعلاً تخصّ بيريزوفسكي.

وفي ظل التكتم على المعلومات لم تنشر الهيئة صورة بيريزوفسكي ولا اسمه، واكتفت بنقل خبر انكشافه على مواقع فلسطينية.

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وقالت: "نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم صورة واسم رئيس الشاباك الجديد، وقالت إنه مطلوب للمقاومة".

وأضافت: "المواقع الفلسطينية نشرت أيضاً معلومات حول مناصب شغلها رئيس الشاباك الجديد وعنوانه الشخصية، فيما لا يزال قانون منع النشر حوله في إسرائيل سارياً".

وفي مسعى لتخفيف حدة الموضوع قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن "هُوية رئيس الشاباك الجديد معروفة لكثيرين في المستوى الأمني في إسرائيل، كذلك التُقط له بعض الصور في بعض المناسبات".

وفي دلالة على صحة المعلومات التي نشرتها المقاومة، قالت القناة 12 العبرية إن "وسائل إعلام فلسطينية كشفت يوم الأحد هُوية رئيس جهاز الشاباك الجديد".