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أردوغان: أمريكا لم تؤمّن أفغانستان وعليها أن تحدد هل هي معنا أم مع الإرهاب.. وكيف كشفت المقاومة الفلسطينية رئيس الشاباك الذي تخفي إسرائيل هُويته؟

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أردوغان: أمريكا لم تؤمّن أفغانستان وعليها أن تحدد هل هي معنا أم مع الإرهاب

أكّد الرئيس التركي أن على الولايات المتحدة أن تقرر هل ستتحرك مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل PKK/YPG الإرهابي أم مع تركيا، مشيراً إلى أن بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان 20 عاماً لم يجعل هذا البلد آمناً. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن تركيا تولّت بنحو ألف شخص حماية مطار كابل على مدى السنوات السابقة، وأبدت استعدادها لاستمرارها في هذه المهمة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. [TRT عربي]

إسرائيل تخفي تفاصيله.. كيف كشفت المقاومة الفلسطينية هُوية رئيس الشاباك؟

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية هُوية رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي الجديد، فيما لا تزال هذه المعلومات محاطة بسرية بالغة في إسرائيل ويُمنع نشرها بموجب القانون. [TRT عربي]

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صدّق على تعيين رئيس الشاباك الجديد قبل أسابيع قليلة، ولم يسمح الجهاز، عملاً بالقانون الإسرائيلي، بنشر اسم رئيس الجهاز، حتى يتسلم منصبه رسمياً، ويشار إليه في الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة بالرمز "ر". [TRT عربي ]