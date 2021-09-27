سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 27 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 سبتمبر/أيلول 2021
أردوغان: أمريكا لم تؤمّن أفغانستان وعليها أن تحدد هل هي معنا أم مع الإرهاب / AA
27 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: أمريكا لم تؤمّن أفغانستان وعليها أن تحدد هل هي معنا أم مع الإرهاب.. وكيف كشفت المقاومة الفلسطينية رئيس الشاباك الذي تخفي إسرائيل هُويته؟

الجديد على TRT عربي:

بعد أن رفضتها أستراليا.. هل سيقتني المغرب من الغواصات الفرنسية؟

أنبوب "إفريقيا الأطلسي".. ما قصَّة تنافس المغرب والجزائر على غاز نيجيريا؟

شاهد!

لماذا اعتدت عليها وخلعت حجابها؟

أردوغان: أمريكا لم تؤمّن أفغانستان وعليها أن تحدد هل هي معنا أم مع الإرهاب

أكّد الرئيس التركي أن على الولايات المتحدة أن تقرر هل ستتحرك مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل PKK/YPG الإرهابي أم مع تركيا، مشيراً إلى أن بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان 20 عاماً لم يجعل هذا البلد آمناً. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن تركيا تولّت بنحو ألف شخص حماية مطار كابل على مدى السنوات السابقة، وأبدت استعدادها لاستمرارها في هذه المهمة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. [TRT عربي]

إسرائيل تخفي تفاصيله.. كيف كشفت المقاومة الفلسطينية هُوية رئيس الشاباك؟

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية هُوية رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي الجديد، فيما لا تزال هذه المعلومات محاطة بسرية بالغة في إسرائيل ويُمنع نشرها بموجب القانون. [TRT عربي]

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صدّق على تعيين رئيس الشاباك الجديد قبل أسابيع قليلة، ولم يسمح الجهاز، عملاً بالقانون الإسرائيلي، بنشر اسم رئيس الجهاز، حتى يتسلم منصبه رسمياً، ويشار إليه في الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة بالرمز "ر". [TRT عربي ]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us