سياسة
3 دقيقة قراءة
تونس.. مستشار الغنوشي ينفي تفويضه رئاسة البرلمان إلى نائبته
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مؤخراً، أنباء عن تفويض الغنوشي صلاحياته، بصفته رئيساً للبرلمان، إلى نائبته الأولى سميرة الشواشي، إلا أن  المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" نفى هذا الخبر.
تونس.. مستشار الغنوشي ينفي تفويضه رئاسة البرلمان إلى نائبته
المستشار السياسي لراشد الغنوشي ينفي صحة ما يتردد عن أن الأخير فوض صلاحياته البرلمانية الدستورية إلى نائبته الأولى سميرة الشواشي  / AFP
27 سبتمبر 2021

نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الأحد، صحة ما يتردد عن أن الأخير فوض صلاحياته البرلمانية الدستورية إلى نائبته الأولى سميرة الشواشي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر رئيس البلاد قيس سعيد، تجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، ثم شرع في سلسلة توقيفات وإقالات وتعيينات لمسؤولين.

وقال الشعيبي في "تكذيب" عبر صفحته بفيسبوك، إن "ترويج الشائعات للتشويش على وقفة اليوم (الأحد) المطالبة باستئناف المسار الديمقراطي، هذا لن يفيد كثيراً لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية".

والأحد نفّذ قرابة ألفي متظاهر وقفة احتجاجية رفضاً لقرارات سعيد الاستثنائية، أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة، وسط حضور أمني كثيف.

وبالمقابل، شارك عشرات في وقفة وسط العاصمة، للتعبير عن دعمهم قرارات سعيد، والمطالبة بحل البرلمان المجمدة أعماله، واعتماد نظام رئاسي في الفترة المقبلة.

وأضاف الشعيبي: "راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب (البرلمان) منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يفوض لأيّ كان صلاحياته الدستورية كما يروج بعض المواقع المشبوهة".

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مؤخراً، أنباء عن تفويض الغنوشي صلاحياته، بصفته رئيساً للبرلمان، إلى نائبته الأولى سميرة الشواشي، وهي من حزب "قلب تونس" (28 نائباً من 217).

وحركة "النهضة"، برئاسة الغنوشي، هي صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً.

والأربعاء، قرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ضمن تدابير جديدة رأى مراقبون أنها تعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.

ورفضت أغلبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us