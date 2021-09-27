منعت حركة طالبان الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، قائلة إن ذلك ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن مسؤولين من وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في اجتماع بعاصمة الولاية مدينة لشقر جاه، بعدم تصفيف شعر الرأس أو حلق اللحى.

ونُشر هذا التوجيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن أيضاً طلب عدم تشغيل موسيقى في صالونات الحلاقة.

وتقول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة إن كل من يخالف القانون سيعاقَب.

وقال بعض الحلاقين في العاصمة كابل إنهم تلقوا أوامر مماثلة.