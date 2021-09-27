سياسة
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أثارت استياء الحلاقين.. طالبان تحظر حلق اللحى وتشذيبها وتتوعد المخالفين
قررت حركة طالبان منع الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، مبررة بأن ذلك "ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية". وقال بعض الحلاقين في العاصمة كابل إنهم تلقوا أوامر مماثلة.
أثارت استياء الحلاقين.. طالبان تحظر حلق اللحى وتشذيبها وتتوعد المخالفين
حركة طالبان تمنع حلق اللحى / Getty Images
27 سبتمبر 2021

منعت حركة طالبان الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، قائلة إن ذلك ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن مسؤولين من وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في اجتماع بعاصمة الولاية مدينة لشقر جاه، بعدم تصفيف شعر الرأس أو حلق اللحى.

ونُشر هذا التوجيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن أيضاً طلب عدم تشغيل موسيقى في صالونات الحلاقة.

وتقول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة إن كل من يخالف القانون سيعاقَب.

وقال بعض الحلاقين في العاصمة كابل إنهم تلقوا أوامر مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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