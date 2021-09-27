سياسة
3 دقيقة قراءة
توتر وتحشيد حدودي بين صربيا وكوسوفو.. هل يلوح شبح الحرب في البلقان؟
تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، إذ استنفر البلدان قواتهما على الشريط الحدودي بينهما، وذلك إثر منع السلطات الكوسوفية مرور المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية عبر حدودها.
توتر وتحشيد حدودي بين صربيا وكوسوفو.. هل يلوح شبح الحرب في البلقان؟
توتر وتحشيد حدودي بين صربيا وكوسوفو / AP
27 سبتمبر 2021

نشرت السلطات الكوسوفية منذ 20 سبتمبر/أيلول، قوات خاصة قرب معبرين حدوديين شمالي البلاد على مقربة من الحدود الصربية، فيما يقع المعبران، غارينيي وبرنياك، في منطقة يسكنها الصرب الذين يرفضون سلطة حكومة كوسوفو.

وجاء نشر القوات الذي أثار غضب الصرب، في أعقاب قرار الحكومة الكوسوفية منع المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية من دخول بلادها، في "إجراء متبادل" حسب بريشتينا، فيما احتج مئات الصرب منذ ذلك الحين على القرار وقطعوا حركة السير على الطرق المؤدّية إلى النقطتين الحدوديتين.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الصربية: "بعد استفزازات وحدات القوات الخاصة في شرطة كوسوفو شمال الإقليم منذ أسبوع، أصدر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أمراً لاستنفار بعض وحدات قوات الجيش والشرطة الصربية".

وحلّقت مقاتلات صربية مجدداً فوق المنطقة الحدودية ظهر الأحد، بعد عدة طلعات نفذتها السبت، حسب مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وحثّ مفوَّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، صربيا وكوسوفو على تهدئة التوتر و"السحب الفوري للقوات وإزالة الحواجز عن الطرق".

وأردف: "أي استفزاز جديد أو عمل أحادي وغير منسق، هو غير مقبول".

من جهته غرّد ينس ستولتنبرغ، الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي، قائلاً: "من الضروري أن تلتزم بلغراد وبريشتينا ضبط النفس وتستأنفا الحوار" برعاية بروكسل، وهاتف الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وخلال المحادثة مع ستولتنبرغ انتقد الرئيس الصربي غياب ردود فعل الأسرة الدولية على "الاحتلال التام منذ أكثر من أسبوع لشمال كوسوفو بآلية مدرعة من بريشتينا".

وشدّد فوتشيتش على أن صربيا توفي بجميع التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقيات بروكسل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، مفيداً بأنّ قوات بلاده لم تدخل أراضي كوسوفو، ملتزمة الاتفاقيات الدولية، "لكنها مستعدة للتحرك في حال الاعتداء على الصرب في الإقليم وعدم رد الناتو".

وتفقّد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش صباح الأحد القوات على بعد كيلومترات من الحدود، فضلاً عن "مجموعات تكتيكية منتشرة في اتجاه معبر جاريني الإداري".

من جانبه كان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، اتهم صربيا بأنها تريد "إثارة نزاع دولي خطير".

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً الأربعاء، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء منع السلطات الكوسوفية مرور وسائل النقل عبر حدودها مع أراضي وسط صربيا، معتبرةً أن ذلك يتم "تحت ذرائع واهية".

وتصنّف بلغراد المعابر الحدودية بين صربيا وكوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة "ممرات إدارية"، ولا تعترف بالاستقلال الذي أعلنته بريشتينا عام 2008.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us