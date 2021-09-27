التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء الأحد، وزيرَين بحرينياً وإماراتياً، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان وصل إلى الأناضول نسخة منه، بأن "بينيت عقد مساء أمس لقاءً ثلاثياً مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، في مدينة نيويورك".

وقال البيان: "أحيا الثلاثة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات إبراهام التي تصادف هذا الشهر"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020.

ونقل البيان عن بينيت قوله خلال اللقاء، إنّ "إسرائيل تطمح إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات والبحرين في جميع المجالات"، مضيفاً أنه يأمل "أن تنضمّ دول أخرى في المنطقة إلى دائرة السلام".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه اجتمع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال: "إنهما راضيان عن العلاقات بين دولنا وأريد أن أعدكم باستمراريتها"، بلا تفاصيل أكثر.

وتابع: "نحن ثابتون ونؤمن بهذه العلاقات ونريد أن نوسّعها إلى أكبر قدر ممكن".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باسم "اتفاقات إبراهام" بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

والثلاثاء افتُتحت الدورة 76 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور شخصي يشمل نحو 110 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء.