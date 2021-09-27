أعلنت وزارة الدفاع القطرية السبت، تدشين السفينة الحربية "الأبرار فويرط" التابعة للبحرية القطرية.

وقالت الوزارة إن قائد القوات البحرية الأميرية القطرية اللواء الركن بحري عبد الله بن حسن السليطي، برفقة قائد القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال، دشنا السفينة الحربية القطرية "الأبرار فويرط" من نوع "lct80".

وذكرت في بيان عبر تويتر أنه تخلل التدشين الذي جرى بتركيا جولة في مصنع بناء السفن بمدينة إسطنبول.

وسبق أن تسلمت الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، السفينة الحربية "الدوحة" التي صُنعت في تركيا، والتي صنعتها شركة "شيب يارد" التركية، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في خطوة تدخل ضمن الصفقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية حينها، إن "سفينة التدريب (الدوحة) تُعتبر من أكبر سفن التدريب في العالم، وتشكل رافداً مهماً للقوات البحرية القطرية في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ومنتسبوها، من خلال القدرات التدريبية العالمية المزودة بها السفينة".

ووقَّعت القوات البحرية القطرية، في مارس/آذار 2018، ثلاث اتفاقيات مع شركة الأناضول لبناء السفن لتوريد 4 سفن تدريب للضباط المرشحين الذين سيدرسون في الكلية البحرية التي تتبع القوات الأميرية القطرية.

وتشهد العلاقات التركية-القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وعُززت العلاقات على المستوى العسكري، في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتماد الرئيس رجب طيب أردوغان لها.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونُفّذت تدريبات مشتركة.