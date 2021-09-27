سياسة
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أذربيجان تستذكر كفاحها في الذكرى الأولى لانطلاق معارك تحرير قره باغ
في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع طارئ يعقده مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في إسطنبول، استذكر وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف كفاح بلاده طيلة 44 يوماً لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني.
أذربيجان تستذكر كفاحها في الذكرى الأولى لانطلاق معارك تحرير قره باغ
وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف / AFP
27 سبتمبر 2021

قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف الاثنين، إن بلاده استطاعت تحرير أراضيها في إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني، بعد كفاح دام 44 يوماً.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع طارئ يعقده مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في إسطنبول، على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

وأوضح بيرموف أن يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، يُعد الذكرى السنوية الأولى لتحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال الأرميني.

وأضاف أن أذربيجان تمكّنت من تحرير أراضيها المحتلة بفضل قوّة جيشها والتكنولوجيا المتطورة التي استخدمتها في الحرب ضد المحتل.

وعقب خطابه دعا بيرموف المجتمعين إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح "شهداء الجيش الأذربيجاني".

من جانبه تطرّق وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمته خلال الاجتماع، إلى ذكرى عملية تحرير قره باغ، قائلاً: "بهذه المناسبة أستذكر بالرحمة والامتنان جميع شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن أوطاننا واستقلالها، على رأسهم أبطال أذربيجان".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلّة في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرّت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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