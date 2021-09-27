أكّدت إيران على لسان سفيرها إلى المنظمات الدولية في فيينا، أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رداً على إعلان الأخيرة الأحد أن مفتشيها مُنِعوا من دخولها.

وكانت الوكالة الدولية ومقرّها فيينا، أفادت في بيان عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، في ما اعتبرته مخالفاً لتفاهم أُبرِمَ مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة.

وكتب كاظم غريب آبادي، سفير طهران إلى المنظمات الدولية في فيينا ومنها وكالة الطاقة الذرية، عبر تويتر فجر الاثنين: "خلال النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران أنه لأن مجمع تيسا كرج لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، فالمعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم حول) الصيانة".

وشدّد على أن تقرير الوكالة "غير دقيق ويتجاوز البنود المتفاهَم عليها في البيان المشترك" بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية خلال زيارة مديرها العام رافايل غروسي لطهران في 12 سبتمبر/أيلول.

وأكّد غريب آبادي أنّ البيان المشترك بين الطرفين الصادر يومها "جاء بناءً على حسن نية إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة لـ(معدات محددة). هذه النشاطات أجرتها الوكالة بين 20 و22 سبتمبر/أيلول".

وكرّر سفير طهران إلى المنظمات الدولية موقف بلاده المنتقد لعدم إدانة الوكالة لهجمات طالت منشآت إيران النووية، قائلاً: "من المؤسف بعمق أنه بعد ثلاث هجمات إرهابية خلال عام على منشآت إيران النووية، لم تُدِنْها الوكالة الدولية حتى الآن".

وكان غروسي أشار الأحد في بيان، إلى أنّ "جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار" مهمتها الرقابية.

وقيّدت إيران، اعتباراً من فبراير/شباط من العام الجاري، عمل المفتشين التابعين للمنظمة الدولية، على خلفية استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن الأحادي عام 2018، من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبموجب هذا التقييد تحتفظ إيران بتسجيلات معدات مراقبة وكاميرات موضوعة في منشآت نووية، ولن تسلّمها للوكالة إلا في حال رفع العقوبات الأمريكية.

ورأى غروسي هذا الشهر أنّ التفاهم على صيانة هذه المعدات "يمنح وقتاً للدبلوماسية"، في إشارة إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المُبرَم في فيينا عام 2015، الذي أتاح رفع عقوبات مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية.

من جانبها قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، إنّه على إيران منح الوكالة حق الوصول إلى ورشة عمل في مجمع "تساي كرج" لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما اتُّفق عليه هذا الشهر، أو مواجهة إجراء دبلوماسي من المجلس.

وقال بيان أمريكي أمام اجتماع المجلس: "ندعو إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب بلا مزيد من التأخير (...). إذا لم تفعل إيران ذلك فسنُجري مشاورات مكثَّفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الردّ المناسب".

وتُخصَّص منشأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران في 23 يونيو/حزيران إحباط عملية "تخريب" تستهدف مبنىً تابعاً لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية حينئذ بأنّه كان منشأة كرج.