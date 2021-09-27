سياسة
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لهذا السبب جُمِّد التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت
حسب مصدر قضائي جُمِّد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب بصفته مدعى عليه، دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.
لهذا السبب جُمِّد التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت
جُمِّد التحقيق في انفجار بيروت بسبب دعوى ضد كبير المحققين / AA
27 سبتمبر 2021

قال مصدر قضائي إنّه جرى تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب بصفته مدعى عليه، دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.

وجرى تعيين القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير/شباط الماضي لأسباب مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يُسمح له بالتحدّث إلى وسائل الإعلام ما دام يؤدي مهام التحقيق.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي إلى مقتل مئات وإصابة آلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيميائية المخزَّنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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