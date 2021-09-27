سياسة
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ماكرون يقدّم شكوى قانونية بمصوّر.. ما السبب؟
قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت شكوى بتهمة "انتهاك الخصوصية" ضد مصور نشر صورة خاصة لهما.
ماكرون يقدّم شكوى قانونية بمصوّر.. ما السبب؟
إعلام فرنسي: ماكرون يقدم شكوى قانونية في مصور بعد عرض صورته بزي السباحة / Reuters
27 سبتمبر 2021

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتدياً زي السباحة في عطلته.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إنّ معرض "رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم" أُقيم بساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

وأضافت أن شكوى انتهاك الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين، فيما رفض قصر الإليزيه الذي اتصلت به رويترز التعليق على التقارير.

بدروها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام في باريس أن تحقيقاً فُتح في قضية "انتهاك الخصوصية" بعد الكشف عن صورة ماكرون وهو يرتدي ملابس السباحة.

وقالت النيابة إن "التحقيق جارٍ" من دون ذكر الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو الأشخاص المستهدفين.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن مصور مشاهير أقام عرضاً أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوماً، عرض فيه صوراً لرؤساء فرنسا خلال عطلهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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