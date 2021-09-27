أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتدياً زي السباحة في عطلته.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إنّ معرض "رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم" أُقيم بساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

وأضافت أن شكوى انتهاك الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين، فيما رفض قصر الإليزيه الذي اتصلت به رويترز التعليق على التقارير.

بدروها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام في باريس أن تحقيقاً فُتح في قضية "انتهاك الخصوصية" بعد الكشف عن صورة ماكرون وهو يرتدي ملابس السباحة.

وقالت النيابة إن "التحقيق جارٍ" من دون ذكر الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو الأشخاص المستهدفين.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن مصور مشاهير أقام عرضاً أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوماً، عرض فيه صوراً لرؤساء فرنسا خلال عطلهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.