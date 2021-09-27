سياسة
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الرئيس التركي: النهضة الاقتصادية لن تتحقق بدون ضمان الحقوق والحريات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة مشروط بضمان الحقوق والحريات الأساسية والعدالة.
الرئيس التركي: النهضة الاقتصادية لن تتحقق بدون ضمان الحقوق والحريات
أشار أردوغان إلى أن عدد القضاة والمدعين العامين، خلال حكم حزب العدالة والتنمية، ارتفع من 9 آلاف و349 إلى أكثر من 22 ألفاً.  / AA
27 سبتمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن مساعي الإرادة السياسية في تحقيق النهضة الاقتصادية لن تتكلل بالنجاح في مجتمع لا يجري فيه ضمان الحقوق والحريات الأساسية، والعدالة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في حفل سحب قرعة لتعيين ألف و8 من القضاة والمدّعين العامين.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية اتخذت خلال السنوات الـ19 الماضية، العديد من الخطوات التاريخية لجعل المحاكم باباً للعدالة.

وأشار إلى أن عدد القضاة والمدعين العامين، خلال حكم حزب العدالة والتنمية، ارتفع من 9 آلاف و349 إلى أكثر من 22 ألفاً.

وأكد الرئيس أردوغان، أن السلطة السياسية قدمت التسهيلات كافة كي يتمكن أعضاء السلطة القضائية من تنفيذ واجباتهم في سلام وأمن.

وتابع قائلاً: "لقد أظهرت الأحداث المؤسفة في منطقتنا وبخاصة في سوريا، أن الدول التي تتجاهل العدالة والحقوق والحريات الأساسية والقانون والقيم الإنسانية، لن تدوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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