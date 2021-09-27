سياسة
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ولي العهد الأردني يصاب بكورونا والملك والملكة يخضعان لحجر منزلي
أعلن الديوان الملكي الأردني، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بفيروس كورونا، وسيخضع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، لحجر منزلي احترازي.
ولي العهد الأردني يصاب بكورونا والملك والملكة يخضعان لحجر منزلي
الحسين بن عبد الله / Reuters
27 سبتمبر 2021

أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالته الصحية "جيدة جداً"، فيما سيخضع الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا لحجر منزلي احترازي لـ5 أيام.

وقال الديوان في بيان، "يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للفحص، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً".

وأشار "وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام".

ولفت البيان إلى أن نتائج فحوصات الملك والملكة التي أجريت اليوم "كانت سلبية".

وسجل الأردن حتى مساء الاثنين 820 ألفاً و798 إصابة بكورونا، منها 10 آلاف و697 وفاة، و797 ألفاً و773 حالة تعاف.

وبدأت المملكة في 13 يناير/كانون الثاني، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وتلقى أكثر من 3.6 مليون شخص اللقاح ضد كوفيد-19 من مجموع السكان البالغ عشرة ملايين نسمة.

ورفعت السلطات الأردنية حظر التجول الليلي وأعادت فتح المدارس والمنشآت الصناعة والسياحية للعمل بكامل طاقتها، اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، بعد قيود مشددة لاستيعاب تفشي الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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