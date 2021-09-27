سياسة
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حزب العمال البريطاني يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل.. فلسطين ترحب
رحبت سفارة فلسطين في لندن، ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت حزب العمال البريطاني المعارض، على قرار يؤيد فرض عقوبات على إسرائيل ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين حال تشكيله حكومة.
حزب العمال البريطاني يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل.. فلسطين ترحب
المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المنعقد في مدينة برايتون / Reuters
27 سبتمبر 2021

رحبت دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون جنوب إنجلترا، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وكان أعضاء حزب العمال البريطانيقد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة" ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

كما أشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبارتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعياً نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد".

ودعا مشروع القرار حزب العمال إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل والتي تشمل حظراً على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

من جهته وصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، قرار حزب العمال بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات القادمة.

وقال زملط إن أهمية القرار تأتي من موقف تبلور داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها لعملية التسوية السياسية وحل الدولتين حسب القرارت الدولية. وأضاف قائلاً إن "القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظاماً استعمارياً ونظام فصل عنصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال والأبارتهايد".

وأضاف السفير أن قرار المؤتمر العام لحزب العمال بفرض حظر شامل على بضائع المستوطنات ومنع الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال يشكل تطوراً مهماً في مواقف الحزب، بالإضافة الى إعادة تأكيد الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال شكل الحزب حكومة بريطانية.

وشكر السفير أصدقاء فلسطين في الحزب ونقابات العمال وحملة مناصرة فلسطين في بريطانيا وأعضاء مؤتمر وقاعدة حزب العمال على جهودهم الحثيثة في الوصول إلى هذا القرار المهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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