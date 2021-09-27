أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الاقتصاد التركي يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان إن الاقتصاد التركي يتجه بسرعة نحو المكانة التي يستحقها، متجاوزاً بشكل سريع ظروف جائحة كورونا وبعض المشاكل التي اعترته في الفترة الماضية.

ونوه إلى أن الصادرات سجلت مؤخراً أعلى معدل في تاريخ الجمهورية، عبر تجاوزها 210 مليارات دولار على أساس سنوي.

كما لفت إلى زيادة فرص العمل وتراجع البطالة إلى مستوى 12%.

وعلى جانب آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستكمل عملية المصادقة على اتفاقية باريس قبل انعقاد قمة تغير المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للمصادقة، بسبب اعتراضها على الإجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.

وأوضح أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للمصادقة عليها مع بدء العام التشريعي الجديد الشهر المقبل، و ذلك إثر مستجدات حصلت مؤخراً وتعهدات جرى تقديمها لتركيا في هذا الخصوص.