سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2021
أردوغان: اقتصادنا يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها / AA
28 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: اقتصادنا يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها، وعلييف: حرب "قره باغ" حررت أراضينا وأظهرت عمق علاقتنا مع تركيا.

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أردوغان: اقتصادنا يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتصاد بلاده يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها، فيما بلغت الصادرات أعلى معدل في تاريخ الجمهورية متجاوزة 210 مليارات دولار. [TRT عربي]

وقال الرئيس أردوغان إن الاقتصاد التركي يتجه بسرعة نحو المكانة التي يستحقها، متجاوزاً بشكل سريع ظروف جائحة كورونا وبعض المشاكل التي اعترته في الفترة الماضية. [TRT عربي]

علييف: حرب "قره باغ" حررت أراضينا وأظهرت عمق علاقتنا مع تركيا

تحدث الرئيس الأذربيجاني في مقابلة موسّعة عن كثير من القضايا في الذكرى السنوية الأولى لحرب قره باغ، لكنه شدد على أن تلك المواجهة أظهرت عمق الروابط بين بلاده وتركيا. [TRT عربي]

وأكد علييف أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض معلومات مستفيضة حول قضية أذربيجان العادلة عبر منصات دولية. وكانت بين القضايا الأولى في السياسة الخارجية التركية، وبعد الانتصار، سُررنا بما قاله الرئيس التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أذربيجان والأراضي المحررة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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