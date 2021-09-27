أظهر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفاع جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

التقرير الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كشف أيضاً عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة، منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينيات القرن الماضي.

كما أظهر التقرير، حسب قناة CNN الأمريكية حدوث زيادة بنسبة 5% في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، فيما انخفض إجمالي عدد الجرائم التي جرى الإبلاغ عنها بنحو 6% في الفترة نفسها.

وأحصى التقرير ارتكاب أكثر من 21 ألف و500 جريمة قتل خلال العام الماضي، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات.

وبلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 حوالي 6.5 لكل 100 ألف شخص، أي أقل بنسبة 40% مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات، عندما بلغت جرائم القتل ذروتها في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عدد جرائم القتل العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف، وبلغ ذروته في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.