سياسة
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في سابقة نوعية.. الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية
قالت رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي لويزا راجر، إنّ الاتحاد بدأ حواراً مع المملكة العربية السعودية حول ملف حقوق الإنسان لديها.
في سابقة نوعية.. الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية
الاتحاد الأوروبي يعلن بدء حوار مع السعودية حول ملف حقوق الإنسان / Reuters
28 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه بدأ حواراً مع المملكة العربية السعودية حول ملف حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي لويزا راجر، عقب جلسة في البرلمان لمناقشة مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021.

وقالت راجر: "خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية. إنه حوار مهم جداً ويُجرى للمرة الأولى".

وتابعت: "أستطيع القول إنه بهذه الطريقة سنواصل الحوار مع الدول الشريكة حول ملف حقوق الإنسان".

بدورها، قالت النائبة في البرلمان الأوروبي ماريا رودريغيز إنّ الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل.

ودعت رودريغيز الاتحاد إلى تطوير أدوات ملموسة لدعم الديمقراطيات في العالم، وأن يكون أكثر اتساقاً وتوافقاً بشأن حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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