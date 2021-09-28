سياسة
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المصارع "حبيب" يزور أنطاليا ويعتزم الاستثمار في قطاع الفنادق والبناء
تفقّد المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف موقعاً مقرراً فيه إقامة مشروع بناء فندق إسلامي ومجمع سكني في مدينة ألانيا بولاية أنطاليا، مبدياً نيته الاستثمار في قطاع الفنادق والبناء بالمدينة.
المصارع "حبيب" يزور أنطاليا ويعتزم الاستثمار في قطاع الفنادق والبناء
بطل العالم بالفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف يعتزم الاستثمار في قطاع الفنادق والبناء بولاية أنطاليا جنوبي تركيا / AA
28 سبتمبر 2021

يعتزم المصارع الروسي، بطل العالم بالفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، الاستثمار في قطاع الفنادق والبناء بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأفادت الأناضول، الاثنين، بأن نورمحمدوف تفقّد الموقع المقرر فيه إقامة مشروع بناء فندق إسلامي ومجمع سكني في مدينة ألانيا بولاية أنطاليا.

وأوضح نورمحمدوف، أن شركة بناء تركية دعته لزيارة ألانيا للاطلاع على فرص الاستثمار في المدينة، مشيراً إلى أنه أُعجب بالمشاريع المقترحة.

وأضاف: "سأستثمر هنا وسيكون لي أيضاً مسكني الخاص للإقامة فيه عندما آتي إلى تركيا".

​​​​​​​وقرر نورمحمدوف (33 عاماً) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جاستن غيثي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناف بسبب كورونا.

وفي سؤال حول ما سيقوم به لاحقاً، قال نورمحمدوف: "سأقوم بالعمل في مجال الملاكمة في أبوظبي، لم أتخذ قرارا بعد. لكن في الفترة المقبلة سيكون عملي في مجال الرياضة واضحاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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