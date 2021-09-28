سياسة
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لأول مرة منذ 3 أعوام.. لماذا قفز خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل؟
لأول مرة منذ 3 أعوام، قفز سعر برميل خام برنت، الثلاثاء، إلى أكثر من 80 دولاراً في ارتفاع قياسي عزّزته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا.
لأول مرة منذ 3 أعوام.. لماذا قفز خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل؟
سعر برميل خام برنت يقفز إلى أكثر من 80 دولاراً للمرة الأولى خلال 3 أعوام / Reuters
28 سبتمبر 2021

قفز سعر برميل خام برنت، الثلاثاء، إلى أكثر من 80 دولاراً، في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو 3 سنوات عزّزته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا.

ومع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات، ما انعكس بدوره على سوق النفط.

في الوقت نفسه، تقلّصت مخزونات النفط، فيما لم تنجح قرارات زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة غير المنضوية فيها، بما في ذلك روسيا، في الحد من ارتفاع أسعار الخام.

وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0,9% ليصل إلى 80,24 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,9% ليبلغ 76,07 دولاراً للبرميل.

وقال جون دريسكول من JTD لخدمات الطاقة: "يبدو أنّ ارتفاع النفط سيتواصل. لا أرى أي دليل بعد على أن الارتفاع بلغ ذروته".

ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ جرّاء مشكلات في سلاسل الإمداد والقلق حيال المتحورة دلتا التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بلدان عدة.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بمطلع العام الماضي، عندما شكّلت تدابير الإغلاق ضربة للطلب على مستوى العالم فيما انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 16 دولاراً وتهاوى غرب تكساس الوسيط إلى مستويات سلبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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