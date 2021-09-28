بعدما منعت حركة طالبان الطلاب والطالبات من الدراسة معاً في الجامعات، أعلن المستشار الجديد للحركة في جامعة كابل منع النساء من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلى أجل غير مسمى، سواء كمعلّمات أو طالبات، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال المستشار الجديد، محمد أشرف غيرت، عبر حسابه في تويتر، إنه "طالما لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل. الإسلام أولاً".

ونقلت الصحيفة تعليق إحدى المحاضرات، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن "جامعة كابل هي موطن الأمة الأفغانية"، مضيفة: "هي مكان مقدّس، لا يوجد بها شيء غير إسلامي".

وكان المتحدث ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحفي بعد السيطرة على البلاد: "الحرب انتهت، (زعيم طالبان) عفا عن الجميع"، وأضاف: "نتعهد بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام".

لكن الواقع على الأرض في جميع أنحاء البلاد غير ذلك، حيث عيّن قادة طالبان مؤخراً حكومة مؤلفة فقط من الرجال. كما منعت الحكومة الجديدة النساء من العودة إلى مكان العمل، بحجة مخاوف أمنية، رغم أن المسؤولين وصفوا ذلك بأنه مؤقت.

وقبل أسبوعين، استبدلت طالبان شخصاً يدعى محمد أشرف غيرت، وهو مناصر للحركة يبلغ من العمر 34 عاماً، والذي سبق واعتبر مدارس البلاد "مراكز للدعارة"، برئيس جامعة كابل"، بحسب الصحيفة.

وأرسلت نقابة المعلمين في أفغانستان رسالة إلى الحكومة الأسبوع الماضي، تطالبها فيها بإلغاء تعيين غيرت، معتبرة أنه "لا يمتلك الخبرة الأكاديمية الكافية".

ويواجه نظام التعليم العالي الأفغاني الذي كان مدعوماً لسنوات بمئات الملايين من الدولارات من المساعدات الخارجية، مخاطر عدة منذ عودة طالبان إلى السلطة، منتصف أغسطس/آب الماضي.

وقال حميد العبيدي، المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي، والذي كان محاضراً في كلية الصحافة بجامعة كابل: "لا أمل لدينا، نظام التعليم العالي بأكمله ينهار".

يُذكر أن بعض النساء عادت إلى الدراسة في الجامعات الخاصة، ولكن الجامعات الحكومية لا تزال مغلقة. وحتى إذا أُعيد فتحها، فسيُطلب من النساء حضور فصول منفصلة، مع وجود عدد قليل من المعلّمات بسبب تقييد حقهن في العمل، ما يعني بأنه لن يكون هناك دروس ومحاضرات لحضورها في صفوف النساء.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت الحركة، عشية إعادة فتح الجامعات والمعاهد الخاصة في أفغانستان، مرسوماً أكدت فيه أنه يتعيّن على الطالبات ارتداء العباءة السوداء والنقاب ومتابعة الفصول في صفوف غير مختلطة، أو فصل جانب الغرفة الذي يضمّ طالبات بستارة.