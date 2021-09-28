سياسة
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الرئيس العراقي يجيب.. إلى أين وصلت المفاوضات بين السعودية وإيران؟
قال الرئيس العراقي إنه متفائل أكثر من أي وقت بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعوديين والإيرانيين، لافتاً إلى أنّ هناك "عوائق على طول الطريق"، وأكد أنّ العراق يجب أن يكون قاسماً مشتركاً بين كل الجهات الفاعلة في المنطقة.
الرئيس العراقي يجيب.. إلى أين وصلت المفاوضات بين السعودية وإيران؟
الرئيس العراقي يعرب عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران / Others
28 سبتمبر 2021

أعرب الرئيس العراقي، برهم صالح، عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعوديين والإيرانيين، لافتاً إلى أن هناك "عوائق على طول الطريق".

وخلال إجابته على سؤال شبكة CNN عما إذا كان يعتقد بأن السعوديين والإيرانيين قد يُعيدون العلاقات دبلوماسياً، قال صالح: "نأمل ذلك، ومن الواضح أن هناك عوائق على طول الطريق، لكننا نأمل أن يحدث هذا قبل مضي وقت طويل جدا".

وأضاف الرئيس العراقي: "في نهاية المطاف، نحن جيران، ونحن بحاجة إلى التحدث حتى لو كانت لدينا اختلافات، ومن الأفضل التحدث عن الاختلافات وإداراتها بدلاً من البقاء في حالة انقطاع"، لافتاً إلى أنّ "هذا ليس جيداً للمنطقة".

وتابع: "أنا متفائل، أنا متفائل أكثر مما كنت عليه منذ وقت طويل في أن هذه الديناميكية تتغير، وفي نهاية المطاف، وبالعودة إلى الوضع الأفغاني والدروس المستفادة، نحن شعب هذا الجزء من العالم، وعلينا أيضاً البحث عن حلول بناء على مصلحتنا".

وأشار: "في حالة العراق، كنا مجالاً لصراع الجهات الفاعلة، والوكلاء الإقليميين الذين قاتلوا على الأراضي العراقية بموارد عراقية وحياة عراقية، نأمل أن نغيّر هذه الديناميكية".

وأكد صالح أنه "يمكن لدولة عراقية ذات سيادة أن تكون القاسم المشترك للمصالح بين مختلف الجهات الفاعلة، بين الإيرانيين والعرب والأتراك، وبالنسبة لنا، بدلا من إهدار مواردنا بسبب الصراع، يجب أن نبني البنية التحتية والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز وطرق التجارة والعمل معا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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