أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنّ اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط".

واعتبر ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه، أنّ هذا الاتفاق يمثّل "خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية".

وكان ميتسوتاكيس صرّح، الاثنين، بأن اليونان تُجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي في الوقت الذي تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.

وقال ماكرون إنّ "أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ".

وخلال الفترة الأخيرة، دخلت العلاقات بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدال أخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي بها.

وإلغاء الصفقة دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

وقال ماكرون الثلاثاء: "على الأوروبيين التخلي عن السذاجة" حيال الولايات المتحدة و"فرض احترامهم".