سياسة
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إصابات بانفجار هزّ منطقة سكنية في السويد والسبب مجهول
قالت وسائل إعلام سويدية إنّ انفجاراً ضخماً وقع في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ، تسبب باشتعال حريق، وتضرر عدد من الشقق السكنية، دون ذكر سبب الانفجار، فيما نُقل نحو 25 شخصاً للمستشفى.
إصابات بانفجار هزّ منطقة سكنية في السويد والسبب مجهول
الشرطة السويدية قالت على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على إجلاء سكان في المنطقة / AP
28 سبتمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام سويدية، الثلاثاء، أنّ نحو 25 شخصاً نقلوا للمستشفى، بعد انفجار ضخم في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على إجلاء سكان في المنطقة.

وأضافت تقارير صحفية نقلاً عن مسؤولين أنّ ما بين 100 إلى 200 شخص، من سكان المبنى والمباني المحيطة قد أُجلوا.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تسبب الانفجار باشتعال حريق، وتضرر عدد من الشقق السكنية، دون ذكر سبب الانفجار.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعة ساهلجرينسكا إنّ ثلاث نساء ورجلاً عولجوا من إصابات خطيرة.

وقالت الشرطة السويدية إنها فتحت تحقيقاً لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان المبنى وإخماد حرائق فيه. واستبعدت أجهزة الطوارئ حدوث تسرّب للغاز لكنها أحجمت عن توقع سبب الانفجار.

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ إنّ المئات أُجلوا من منطقة الانفجار والحريق.

وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات في السنوات الأخيرة، إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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