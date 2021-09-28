سياسة
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عدد مستخدمي "تيك توك" يتخطى المليار
قالت شبكة "تيك توك" الاثنين، إن عدد مستخدميها النشطين (اتصال واحد شهرياً على الأقل بالخدمة) تخطى مؤخراً رقماً قياسياً بعد 4 سنوات فقط من إطلاق التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية.
عدد مستخدمي "تيك توك" يتخطى المليار
عدد مستخدمي "تيك توك" النشطين يتجاوز عتيبة المليار / Reuters
28 سبتمبر 2021

أعلنت شبكة "تيك توك" الاثنين، أنّ عدد مستخدميها النشطين (اتصال واحد شهرياً على الأقل بالخدمة) بات يتخطى المليار، بعد 4 سنوات فقط من إطلاق التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية.

واستقطبت "تيك توك" أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو/تموز 2020، تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.

وعززت الشبكة المحببة، خصوصاً لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خلال جائحة كورونا بفضل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إغلاق المدارس واعتماد الملايين على العمل من بُعد.

وبعدما كان طول المقاطع المصوّرة على "تيك توك" محصوراً بخمس عشرة ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية، ثم إلى 3 دقائق مطلع يوليو/تموز لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة "يوتيوب".

من ناحيتها، أطلقت "يوتيوب" التابعة لـ"غوغل" خدمتها "شورتس" التي باتت تغطي أكثر من 100 بلد منذ يوليو/تموز الماضي، بهدف منافسة "تيك توك" في مجال المقاطع المصورة القصيرة.

لكن "تيك توك" لا تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على "يوتيوب" التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2.3 مليار عام 2020.

وتسعى "تيك توك" إلى زيادة الإيرادات المالية المتأتية من منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها.

وسرّعت الشبكة الاجتماعية خطواتها في مجال الإعلانات العام الماضي وأطلقت نهاية أغسطس/آب 2021 خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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