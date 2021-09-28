أفاد بيان رسمي نشرته قناة المملكة الرسمية بأن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين عُلِّقت في ضوء الصراع المستمر في سوريا منذ عشر سنوات.

في سياق متصل قالت وكالة الأنباء الأردنية إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة استقبل في مكتبه بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء وفداً وزارياً من النظام السوري ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين "أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، وفقاً للمصدر نفسه.

وبدأت في العاصمة الأردنية عمان الاثنين اجتماعات وزارية أردنية-سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والنظام السوري في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الأردنية ذكر أن تلك الاجتماعات تهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة حركة التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية.

ويأتي عقد الاجتماعات بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اتفاق وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر ووزير النفط لدى النظام السوري ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وستكون سوريا ممراً لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي إلى لبنان، يسبقه فحص البنية التحتية.

كما يشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، ونظراؤهم من جانب النظام السوري، وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والكهرباء.

وأورد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء أن من المتوقع "وضع تصور لسبل تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، بخاصة في ضوء أوضاع عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة".

ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسيين هما "الجمرك القديم" الذي يقابله معبر "الرمثا" من الجانب الأردني، و"نصيب" الذي يقابله معبر "جابر".

وبلغت أعداد السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، نصفهم تقريباً يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.