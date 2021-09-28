سياسة
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أقار حول إدلب: تركيا ملتزمة الاتفاق وننتظر من روسيا تحمُّل مسؤولياتها
طالب وزير الدفاع التركي روسيا بتحمل مسؤولياتها المتعلقة باتفاق إدلب، مشيراً إلى أن الروس يقولون إنهم يستهدفون المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أن ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون.
أقار حول إدلب: تركيا ملتزمة الاتفاق وننتظر من روسيا تحمُّل مسؤولياتها
أقار حول إدلب: تركيا ملتزمة الاتفاق وننتظر من روسيا تحمل مسؤولياتها / AA
28 سبتمبر 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار معلقاً على الغارات التي تستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا: "نحن ملتزمون أسس الاتفاق المبرم مع روسيا وننتظر من الطرف المقابل تحمُّل مسؤولياته المتعلقة بالاتفاق".

جاء ذلك في تصريحات أجاب فيها أقار على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع الحكومة التركية الاثنين.

وأفاد الوزير التركي بأن الروس يقولون إنهم يستهدفون المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أن ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون.

وأوضح أقار أن الهجمات المذكورة تعد سبباً لتزايد الهجرة وتصاعد التطرف بين سكان المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار.

ورداً على سؤال حول التنسيق بين تركيا وروسيا في المنطقة أكد أقار وجود آلية دقيقة هناك وقنوات تواصل بين البلدين.

شرقي الفرات

وحول قضايا شرقي الفرات ذكر الوزير التركي أن لدى بلاده مذكرات تفاهم متوازية مع روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف: "اتفقنا على انسحاب الإرهابيين ولكن للأسف لا يزال وجودهم مستمراً هناك".

وأشار أقار إلى أن تركيا لن تسمح بأي خطر أو تهديد لها في جنوب البلاد، مؤكداً احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية، وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وجواباً لسؤال أحد الصحفيين عن احتمالية شن عملية ضد الإرهابيين مع العراق وهل يوجد اتصال بهذا الشأن أكد أقار أنه على تواصل مع وزير الدفاع العراقي.

وتابع: "نواصل العمل للتعاون معهم في أمن الحدود وقد وصل وفد من العراق في الأسابيع الماضية، وأوضحنا لهم كيف أمنَّا الحدود من خلال نظام الأمن المادي للحدود في ولاية هاطاي (جنوبي تركيا)".

وأشار إلى أن الجانب العراقي يبحث عما يمكن فعله بشأن حدوده مع سوريا، مضيفاً: "قلنا لهم إنه تُمْكننا مساعدتهم".

ولفت الوزير التركي إلى أن علاقات بلاده مع العراق تتواصل بشكل ودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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