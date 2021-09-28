سياسة
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إيران ترفض طلباً أمريكياً بالسماح لمفتّشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي
رفضت إيران طلباً أمريكياً للسماح لمفتّشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي، قائلة إنّ واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرّضت له هذه المنشأة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
إيران ترفض طلباً أمريكياً بالسماح لمفتّشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي
إيران ترفض طلباً أمريكياً بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي / Reuters
28 سبتمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنّ إيران رفضت، الثلاثاء، طلباً أمريكياً للسماح لمفتّشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي، قائلة إنّ واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرّضت له هذه المنشأة.

ونقلت وكالة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله خلال زيارة لموسكو، إنّ "الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك".

وقالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنّ على إيران التوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول ورشة لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي على النحو المتفق عليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردّاً دبلوماسياً في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكوّنات لأجهزة الطرد المركزي ومعدّات تخصيب اليورانيوم، وتعرّضت لعملية تخريب في يونيو/حزيران الماضي، دُمّرت خلالها واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

وأزالت إيران تلك الكاميرات، ولم يتسنَّ الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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