سياسة
1 دقيقة قراءة
دون تزويدهم بسترات نجاه.. اليونان تُجبر مهاجرين على العودة إلى البحر
عثرت قوات الدرك التركية على جثتي مهاجرين غير نظاميين، بعد أن أجبرتهما اليونان على العودة إلى الجانب التركي.
دون تزويدهم بسترات نجاه.. اليونان تُجبر مهاجرين على العودة إلى البحر
السلطات التركية تعثر على جثتي مهاجرين غير نظاميين أجبرتهما اليونان على العودة إلى الجانب التركي / AP
28 سبتمبر 2021

عثرت السلطات التركية في ولاية "أيدين"، غربي البلاد، على جثتي مهاجرين غير نظاميين أجبرتهما اليونان على العودة إلى الجانب التركي.

جاء ذلك إثر بلاغ تقدّم به مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية اليمنية، إلى قوات الدرك (الجندرمة)، عقب العثور عليه من قبل السلطات التركية.

وقال المهاجر اليمني، إن السلطات اليونانية أجبرته برفقة اثنين آخرين، بينهما امرأة، على العودة إلى الجانب التركي، وألقتهم في بحر إيجه دون أن تزودهم بسترات نجاة.

وأضاف أن المرأة المهاجرة التي كانت معهما، أخبرت الأمن اليوناني بأنها لا تجيد السباحة.

وبناء على بلاغ المهاجر اليمني، أطلقت "الجندرمة" التركية عملية بحث عن المهاجرين الاثنين، لتعثر على جثتيهما، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بالقرب من شاطئ قرية تابعة لولاية "أيدين."

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us