عثرت السلطات التركية في ولاية "أيدين"، غربي البلاد، على جثتي مهاجرين غير نظاميين أجبرتهما اليونان على العودة إلى الجانب التركي.

جاء ذلك إثر بلاغ تقدّم به مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية اليمنية، إلى قوات الدرك (الجندرمة)، عقب العثور عليه من قبل السلطات التركية.

وقال المهاجر اليمني، إن السلطات اليونانية أجبرته برفقة اثنين آخرين، بينهما امرأة، على العودة إلى الجانب التركي، وألقتهم في بحر إيجه دون أن تزودهم بسترات نجاة.

وأضاف أن المرأة المهاجرة التي كانت معهما، أخبرت الأمن اليوناني بأنها لا تجيد السباحة.

وبناء على بلاغ المهاجر اليمني، أطلقت "الجندرمة" التركية عملية بحث عن المهاجرين الاثنين، لتعثر على جثتيهما، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بالقرب من شاطئ قرية تابعة لولاية "أيدين."