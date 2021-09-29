دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح الداعية الإسلامي، سلمان العودة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف على قوائم الإرهاب من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "رجل دينٍ إصلاحي معتقل انفرادياً منذ 2017 وصحته تتدهور، تحاكمه محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات السعودية لقمع الأصوات المعارِضة".

وتابعت: "يواجه الشيخ سلمان خطر الإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم، طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحه الآن".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت في عام 2017 عن إضافة كيانين، أحدهما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه حينها يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى 11 فرداً على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه".