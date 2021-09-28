سياسة
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خلية تابعة لـ"داعش" الإرهابي تقتل 5 من عناصر المخابرات السودانية
أعلنت المخابرات السودانية، ضبط 11 "إرهابياً" ومطاردة 4 أجانب، ضمن خلية تابعة لتنظيم "داعش"، ومقتل 5 من عناصر المخابرات في العملية الأمنية.
خلية تابعة لـ"داعش" الإرهابي تقتل 5 من عناصر المخابرات السودانية
مقتل 5 من أفراد المخابرات السودانية وضبط 11 "إرهابياً أجنبياً" / AA
28 سبتمبر 2021

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، الثلاثاء، القبض على 11 "إرهابياً" من جنسيات مختلفة ومطاردة 4 أجانب، ضمن خلية لتنظيم "داعش"، إثر عملية أمنية جنوبي العاصمة الخرطوم شهدت تبادلاً لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 5 من عناصر المخابرات.

وقالت المخابرات، في بيان، إنه "بناء على توفر معلومات عن خليه تتبع داعش الإرهابي، جرى صباح اليوم، الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة في أحياء جبره مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14، جنوبي الخرطوم".

وتابعت أن قوة من المخابرات العامة قامت "بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة لم تحددها".

وأضاف أن "المجموعة الإرهابية في جبره مربع 14، قامت بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة 5 شهداء، منهم ضابطان و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح".

وأردفت: "لاذت المجموعة، المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالهروب، و جارية مطاردتهم للقبض عليهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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