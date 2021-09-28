دعا مفتى سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الثلاثاء، إلى موقف دولي إسلامي تجاه استهداف المسلمين في الهند.

وقال الخليلي عبر تغريدة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "ما يجري في الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة تسانده الهيئات الرسمية يستوقف كل ذي ضمير إنساني".

وناشد: "جميع الدول المُحبة للسلام أن تتدخل لوقف هذا العدوان، وأن تقف الأمة الإسلامية جميعاً وقفة واحدة تجاه هذا الأمر".

والأحد، استنكر حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض في بيان، تشريد آلاف المسلمين ومقتل 3 منهم وجرح العشرات في مدينة دسبور عاصمة آسام (شمال شرق) برصاص الشرطة.

وكانت الشرطة تواجه احتجاجات ضد عمليات الحكومة المحلية بتهجير مئات العائلات المسلمة من الولاية بذريعة أنها "أقيمت فوق أراضٍ مملوكة للدولة".

وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن نحو 20 ألفاً من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ويُتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.