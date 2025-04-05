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بعد غارات على اليمن.. الحوثي تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بصاروخ باليستي بالبحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء السبت، استهداف قواتها البحرية سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي في البحر الأحمر.
بعد غارات على اليمن.. الحوثي تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بصاروخ باليستي بالبحر الأحمر
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
5 أبريل 2025

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اشتبكا "مع عدد من القطع الحربية الأمريكية ومنها حاملة الطائرات ترومان".

وأضاف سريع أن "عملية الاستهداف التي استمرت لساعات أدّت إلى إعاقة العدو (الأمريكي) عن شنّ هجمات عدوانية على بلدِنا خلال فترة الاستهداف".

وأشار إلى أن قوات الجماعة البحرية "استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي في البحر الأحمر".

ولفت سريع إلى أن "القوات المسلحة (التابعة لجماعة الحوثي) مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق السبت قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" إن أفراد الخدمة في مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان، موجودون في مواقعهم، ويشنّون عمليات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين المدعومين من إيران"، بلامزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب عبر قناتها في تليغرام نقلاً عن مراسلها، أن شخصاً قُتل وأصيب 4 آخرون مساء السبت، إثر غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجراً ومنزلاً".

كما شنّ الطيران الأمريكي في وقت سابق السبت غارتين إضافيتين على منطقة كهلان في صعدة، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، بلا مزيد من التفاصيل.

ولم تذكر المصادر الحوثية ما إذا كانت الغارتان نجم عنهما سقوط ضحايا من عدمه أو تفاصيل أخرى بشأنهما.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 67 مدنيا وإصابة 146 آخرين على الأقلّ بينهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

كما لا تشمل الإحصائية حديث الحوثيين السبت عن سقوط "عشرات" القتلى والجرحى جراء قصف جوي أمريكي على محافظة الحديدة (غرب) استهدف محتفلين بعيد الفطر، دون ذكر موعد محدد أو عدد للضحايا.

تأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب لجيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدّد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما تجاهلت الجماعة تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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