سياسة
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صور | حمم بركان لا بالما تتدفق نحو البحر والسلطات تعلن الطوارئ
أعلنت السلطات الإسبانية حالة طوارئ في جزيرة لا بالما  في ظل استمرار تدفق الحمم البركانية تجاه مياه البحر.
صور | حمم بركان لا بالما تتدفق نحو البحر والسلطات تعلن الطوارئ
الحمم البركانية تتدفق نحو البحر / Reuters
28 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في جزيرة لا بالما في جزر الكناري، في ظل استمرار تدفق الحمم البركانية، المنبعثة من بركان ثائر نحو البحر، وباتت على بعد 800 متر من الخط الساحلي، حسبما قال مسؤولون.

وذكرت هيئة الطوارئ البركانية بجزر الكناري إنه بينما تباطأت سرعة أحد نهري الحمم البركانية في لا بالما، بات الآخر أكثر سخونة وتدفقاً، وضغط على بلدة تودوك الصغيرة، حيث أجْلت السلطات السكان.

وقالت قناة "RTVE" الإسبانية الرسمية إن "السلطات أعلنت المرحلة الأولى من الطوارئ، كما قررت توفير ميزانية خاصة لتعويض أضرار البركان".

وتوقع المسؤولون منذ أيام وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي، لكن الانفجارات كانت غير منتظمة.

بعد أن هدأ البركان يوم الاثنين، ثار بقوة مرة أخرى خلال الليل.

وعندما تلتقي الصخور المنصهرة بمياه البحر في نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى انفجارات وانبعاث غازات سامة على الرغم من قول السلطات إنها لا تتوقع أن تؤدي الحمم البطيئة إلى اضطراب كبير على الساحل.

لا بالما، التي يقطنها حوالي 85 ألف نسمة وهي جزء من جزر الكناري البركانية، أرخبيل يقع قبالة شمال غرب إفريقيا.

يبلغ طول الجزيرة حوالي 35 كيلومتراً، وعرضها 20 كيلومتراً في أوسع نقطة لها.

ودمرت الحمم البركانية الناتجة عن الانفجار، والذي بدأ في 19 سبتمبر/أيلول، 589 بناية و21 كيلومتراً من الطرق في لا بالما.

تغطي الحمم البركانية الآن 637 فداناً، معظمها أراض زراعية، وفقاً لمركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية.

لم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات خطيرة منذ ثوران البركان، ويعود الفضل في ذلك إلى عمليات الإجلاء السريعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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