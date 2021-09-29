أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يقول بشأن إدلب السورية إن "تركيا ملتزمة الاتفاق وننتظر من روسيا تحمُّل مسؤولياتها"، و4 أحزاب تشكّل تنسيقية رفضاً لقرارات سعيد لإنقاذ تونس وخوفاً من الفوضى.

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أقار حول إدلب: تركيا ملتزمة الاتفاق.. وننتظر من روسيا تحمُّل مسؤولياتها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار معلّقاً على الغارات التي تستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا: "نحن ملتزمون أسس الاتفاق المبرم مع روسيا، وننتظر من الطرف المقابل تحمُّل مسؤولياته المتعلقة بالاتفاق". [TRT عربي]

وأفاد الوزير التركي بأن الروس يقولون إنهم يستهدفون المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أن ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون. [TRT عربي]

وأوضح أقار أن الهجمات المذكورة تُعَدّ سبباً لتزايد الهجرة وتصاعد التطرف بين سكان المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار. [TRT عربي]

ورداً على سؤال حول التنسيق بين تركيا وروسيا في المنطقة أكد أقار وجود آلية دقيقة هناك وقنوات تواصل بين البلدين. [TRT عربي]

4 أحزاب تشكّل تنسيقية رفضاً لقرارات سعيد لإنقاذ تونس وخوفاً من الفوضى

أعلنت 4 أحزاب تونسية الثلاثاء، تشكيل تنسيقية رافضة لـ"التدابير الاستثنائية" التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، محذّرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة. [TRT عربي]

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، نظّمته أحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي، 22 نائباً من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي، نائبان) و"الجمهوري" (وسط، بلا نواب) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي، بلا نواب). [TRT عربي]

وقال أمين عامّ "التيار الديمقراطي" غازي شواشي، إن التنسيقية ستضمّ الأحزاب الأربعة تحت اسم "تنسيقية القوى الديمقراطية". [TRT عربي]

وأوضح أنها تهدف إلى "دعم كل مسار إصلاحي وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية في تونس، وتخدم كل نَفسٍ قادر على خدمة مصلحة بلادنا". ولتحقيق أهدافها تعتزم التنسيقية اتخاذ تحركات سياسية وميدانية. [TRT عربي]