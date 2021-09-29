سياسة
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رويترز: الولايات المتحدة ترفض هبوط رحلة تقل أمريكيين عائدين من كابل
نقلت وكالة رويترز عن أحد منسقي رحلات الإجلاء الأمريكية من كابل، قوله إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة "لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية بالهبوط في مطار أمريكي".
رويترز: الولايات المتحدة ترفض هبوط رحلة تقل أمريكيين عائدين من كابل
وزارة الأمن الداخلي رفضت منح رحلة على متنها أمريكيون حق الهبوط في الولايات المتحدة / Reuters
29 سبتمبر 2021

ذكر منظمو رحلة للطيران قادمة من أفغانستان وعلى متنها ما يزيد على 100 من الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن وزارة الأمن الداخلي رفضت منح الرحلة حق الهبوط.

ونقلت رويترز عن برايان ستيرن، مؤسس جماعة "بروجيكت داينامو"، أن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة "لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية بالهبوط في مطار أمريكي".

وتحدث ستيرن من طائرة استأجرتها جماعته من "كام إير"، وهي شركة طيران أفغانية خاصة، قال إنها متوقفة في مطار أبو ظبي منذ 14 ساعة بعد وصولها من كابل وعلى متنها 117 شخصاً، بينهم 59 طفلاً.

"وبروجيكت داينامو" واحدة من عدة جمعيات خرجت من رحم شبكات من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين وغيرهم، تشكلت لدعم عملية الإجلاء الأمريكية الشهر الماضي بسبب ما وصفوه بـ"الفوضوية وسوء التنظيم".

ولم تردّ وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول بالإدارة رفض الكشف عن هويته، إنها لا علم لها بالأمر، لكن الحكومة الأمريكية تستغرق وقتاً عادة للتحقق من بيانات الطائرات المستأجرة قبل السماح لها بالهبوط في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الإجلاء الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة على علم باستعداد نحو 100 من المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة لمغادرة أفغانستان.

وقال ستيرن إن 28 أمريكيا و83 من أصحاب الإقامة الدائمة وستة من الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية خلال الحرب التي دامت 20 عاماً كانوا على متن الرحلة المتوقفة.

وكان قد خطط لنقل الركاب إلى طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من أجل مواصلة الرحلة للولايات المتحدة، قال إن إدارة الجمارك سمحت لها بالهبوط في مطار جون إف كنيدي بمدينة نيويورك.

وأردف قائلاً إن الإدارة غيرت الإذن بالهبوط ليكون في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن، قبل أن ترفض منح الطائرة حق الهبوط في أي مكان في الولايات المتحدة.

وقال: "لديّ طائرة بوينغ 787 ضخمة وجميلة رابضة أمامي، لديّ طاقم وطعام".

وأضاف أن وسطاء في كابول حصلوا على إذن من سلطة الطيران المدني الأفغانية التي تديرها طالبان كي ترسل الجماعات غير الهادفة إلى الربح رحلات مستأجرة لنقل الركاب من مطار كابول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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