سياسة
3 دقيقة قراءة
هل يجب تلقي لقاح الإنفلونزا هذا العام؟ الخبراء يجيبون
يؤكد خبراء الصحة العامة ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا هذا العام بشكل خاص، في ظل توقّعات بموسم مبكر وعنيف من الإنفلونزا، نتيجة تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا وضعف مناعة السكان بعد أشهر من تجنب انتشار الفيروسات.
هل يجب تلقي لقاح الإنفلونزا هذا العام؟ الخبراء يجيبون
خبراء الصحة العامة ينصحون بتلقي لقاحات الإنفلونزا هذا العام بشكل خاص / Getty Images
29 سبتمبر 2021

,فيما يدعو خبراء الصحة العامة والإنفلونزا الموسمية كل عام إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، فإن الأمر يكتسب هذا العام أهمية خاصة.

ويؤكد أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في تصريحات لـCNN، أن "ما يجب أن تفعله هو الحصول عليه (لقاح الإنفلونزا الموسمية) في أسرع وقت ممكن".

وتحذّر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من موسم مبكر وعنيف من الإنفلونزا هذا العام، نتيجة تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا وضعف مناعة السكان بعد أشهر من تجنب انتشار الفيروسات.

ويمتدّ موسم الإنفلونزا عادة بين شهرَي أكتوبر/تشرين الأول ومايو/أيار في نصف الكرة الشمالي، وبين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول في نصف الكرة الجنوبي، حسب CDC التي توضّح أن الوقت الأنسب لتعاطي اللقاح في النصف الشمالي، خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وتؤكد CDC أنه حتى إن كان نشاط الإنفلونزا ضعيفاً في مجتمع ما، فيجب عدم الانتظار طويلاً قبل تعاطي اللقاح، إذ يمكن لنشاطها أن يزداد في أي لحظة، لافتة إلى أن "الأمر يستغرق نحو أسبوعين بعد التطعيم لإنتاج الأجسام المضادة التي توفّر الحماية ضد الإنفلونزا".

هل يحتاج الملقَّحون ضد كورونا إلى التطعيم ضد الإنفلونزا؟

يعتقد بعض الناس أن التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) يقلل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لكن ذلك ليس صحيحاً، إذ إن المرضين ينتجان عن فيروسين مختلفين، وفقاً لما تقوله لينا وين محللة CNN الطبية.

وتقول CDC لذلك إن "تلقي لقاح الإنفلونزا يُعد أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة، وتلقي لقاح كورونا أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

هل يمكن تلقي لقاحَي الإنفلونزا وكورونا في الوقت نفسه؟

على خلاف ما كان متداوَلاً العام الماضي، يقول الخبراء إنه لا مانع من تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه. ينطبق ذلك على الأشخاص الذين سيأخذون جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا.

هل نحتاج إلى تلقي لقاح الإنفلونزا حتى مع ارتداء قناع الوجه والحفاظ على المسافة الاجتماعية؟

تقول CDC إنه حتى في حالة التزام ارتداء قناع الوجه والحفاظ على المسافة الاجتماعية، فإن تلقي اللقاح يُعَدّ الوسيلة المُثلى لتجنب الإصابة، سواء بكورونا أو بالإنفلونزا الموسمية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us