مُنِعت مواطنة من استخدام حقها الدستوري بالتصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في ألمانيا، بسبب ارتدائها الحجاب، ولكنها تمكّنت في نهاية المطاف من التصويت بعد تقديم شكوى للجهات المختصة.

"أًصِبت بالذهول ولم أدرِ ماذا أفعل"، هكذا تقول المواطنة الألمانية التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، في حديث لقناة WDR، موضحة شعورها عندما مُنِعت من التصويت بعد توجّهها إلى أحد مراكز الاقتراع بمدينة بيرغهايم القريبة من كولون، بحجة ارتدائها الحجاب وقناع الوجه الواقي.

ومنع الموظفون الشابّة البالغة من العمر 21 عاماً، من الإدلاء بصوتها في البداية، استناداً إلى قانون يحظر ارتداء البرقع أو غطاء الوجه.

وحُلّت المشكلة بعد تقديم أصدقائها شكوى للبلدية التي قررت عدم خرق الشابة القانون المذكور، موضحة أن ما حدث هو "سوء فهم" بسبب خلط الموظفين بين حجاب الرأس والبرقع.

وفي أعقاب الحادثة أعلن عمدة مدينة بيرغهايم اعتذاره عما حدث بحق الشابة، وأبدى رغبته في مقابلتها وجهاً لوجه.