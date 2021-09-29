سياسة
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بعد محاولة منعها.. كيف استطاعت ألمانية محجبة التصويت في الانتخابات؟
حاول موظفو الانتخابات في مدينة بيرغهايم الألمانية منع مواطنة من الإدلاء بصوتها، بسبب ارتدائها الحجاب، إلا أن الشابة البالغة 21 عاماً لم تستسلم واستطاعت في نهاية المطاف استخدام حقها الدستوري بالتصويت.. كيف حدث ذلك؟
بعد محاولة منعها.. كيف استطاعت ألمانية محجبة التصويت في الانتخابات؟
مواطنة تُمنع من التصويت في الانتخابات الألمانية بسبب حجابها / Reuters
29 سبتمبر 2021

مُنِعت مواطنة من استخدام حقها الدستوري بالتصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في ألمانيا، بسبب ارتدائها الحجاب، ولكنها تمكّنت في نهاية المطاف من التصويت بعد تقديم شكوى للجهات المختصة.

"أًصِبت بالذهول ولم أدرِ ماذا أفعل"، هكذا تقول المواطنة الألمانية التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، في حديث لقناة WDR، موضحة شعورها عندما مُنِعت من التصويت بعد توجّهها إلى أحد مراكز الاقتراع بمدينة بيرغهايم القريبة من كولون، بحجة ارتدائها الحجاب وقناع الوجه الواقي.

ومنع الموظفون الشابّة البالغة من العمر 21 عاماً، من الإدلاء بصوتها في البداية، استناداً إلى قانون يحظر ارتداء البرقع أو غطاء الوجه.

وحُلّت المشكلة بعد تقديم أصدقائها شكوى للبلدية التي قررت عدم خرق الشابة القانون المذكور، موضحة أن ما حدث هو "سوء فهم" بسبب خلط الموظفين بين حجاب الرأس والبرقع.

وفي أعقاب الحادثة أعلن عمدة مدينة بيرغهايم اعتذاره عما حدث بحق الشابة، وأبدى رغبته في مقابلتها وجهاً لوجه.

مصدر:TRT عربي
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