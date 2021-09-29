سياسة
2 دقيقة قراءة
استهدف المحجبات.. وقف إعلان عمل في بلجيكا بعد ردود فعل غاضبة
قرر المكتب المختص بقوانين العمل في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقف إعلان عمل نشرته مدرسة ابتدائية بسبب احتوائه على عبارة "ارتداء الحجاب محظور"، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المسلمين الذين يشكّلون 7% من سكان البلاد.
استهدف المحجبات.. وقف إعلان عمل في بلجيكا بعد ردود فعل غاضبة
وقف إعلان عمل في بلجيكا بسبب احتوائه على عبارة "ارتداء الحجاب محظور" / AA
29 سبتمبر 2021

أثار إعلان عمل نشرته مدرسة ابتدائية في العاصمة البلجيكية بروكسل موجة من الغضب بسبب احتوائه على عبارة "ارتداء الحجاب محظور"، مما دفع مكتب "أكتريس" المختص بقوانين العمل هناك إلى وقف الإعلان.

وكانت مدرسة "سانت جينيفيف" الكاثوليكية الابتدائية نشرت إعلان عمل لشخص يعتني بنظافة الأطفال ومراقبتهم، وورد في الإعلان أنه "يُحظر ارتداء الحجاب".

وقرر مكتب "أكتريس" المختص بقوانين العمل، تعليق الإعلان إلى حين إجراء تدقيق قانوني، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع المدرسة لتغيير صياغته، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام بلجيكية عن المتحدث باسم المكتب رومان آدم.

وقال آدم إن "صياغة الإعلان تتضمن عبارات تمييزية لاستهدافها حجاب الرأس بشكل خاص"، لكنه أضاف: "من ناحية أخرى، تظل المدرسة حرة في تحديد سياستها تجاه الرموز الدينية وفقاً لقوانينها الداخلية".

وأكّد الأمر نفسه وزير العمل البلجيكي برنارد كليرفيت، الذي قال في تغريدة إن "الصياغة تمييزية ويجب تصويبها، وبالطبع المدرسة حرة في تبنّي سياسات الحياد التي تحددها قوانينها الداخلية".

يُذكر أن الإسلام معترَف به كأحد الأديان الرسمية في بلجيكا منذ 1974، ويشكّل المسلمون 7% من إجمالي عدد السكان

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us