وقال جيش الاحتلال في بيان نُشر على تليغرام: "جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، العمل جارٍ على مراجعة نتائج الاعتراض"، مضيفاً أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.

وعند منتصف ليلة الأحد-الاثنين، هاجم الاحتلال 3 موانٍ بحرية ومحطة كهرباء في اليمن، بعد دقائق من إنذار أصدره بإخلائها تمهيداً لاستهدافها.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، إن "العدو الإسرائيلي يستهدف مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في مدينة الحديدة".

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس": "إنذار عاجل إلى الموجودين في مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف وداخل محطة كهرباء الحديدة-راس الكثيب، التي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي".

ومراراً، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في اليمن، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار واسع.

ورداً على حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، في وقت سابق الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضاف المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، أن العملية "تسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



