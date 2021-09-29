قالت الرئاسة التونسية في بيان الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد عيَّن نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة في تاريخ تونس تشغل هذا المنصب.

ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب، فيما قال الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.

وقال البيان إن سعيّد "كلف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان تشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، وعملت في الفترة الأخيرة في تنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عُيّنت عام 2011 مديرة عامة مكلَّفةً الجودةَ بوزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرُّف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت مهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وفي حال تشكيلها الحكومة ستكون نجلاء بودن رمضان أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.