سياسة
2 دقيقة قراءة
هل تحصل البرازيل على غواصات نووية قبل أستراليا؟
حازت الغواصات النووية على اهتمام عالمي مؤخراً بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا. غير أن عمل البرازيل للحصول على تكنولوجيا الغواصات النووية مستمر منذ عقود، فهل تحصل عليها قبل أستراليا؟
هل تحصل البرازيل على غواصات نووية قبل أستراليا؟
نجاح البرازيل في هذا الأمر سيجعل منها أول قوّة غير مسلحة نووياً تملك غواصات نووية
29 سبتمبر 2021

تمتلك الولايات المتحدة الغواصات النووية التي تعدّ سلاحاً قوياً لدرجة أنها لم تشارك التكنولوجيا الخاصة بها إلا مع بريطانيا، قبل أن يعلن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري عن اتفاق "أوكوس" الذي سيمكّن أستراليا من الحصول على هذه التكنولوجيا.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الجاري، دعم مرشحون من أصل أربعة لمنصب رئيس الوزراء في اليابان حصول بلادهم على هذه التكنولوجيا، غير أنه وفي الجهة الأخرى من العالم، لم تحظ البرازيل باهتمام إعلامي عالمي، وهي التي تعمل بدأب للحصول على تكنولوجيا الغواصات النووية منذ عقود، حسب ما نقلته مجلة الإيكونوميست البريطانية.

وقالت المجلة إن مئات المهندسين في مركّب "إتاغي" البحري (Itaguaí) في ريو دي جانيرو يصمّمون بتأنٍ ويجمعون قطع "ألفارو آلبرتو" Álvaro Alberto؛ وهي غواصة نووية سُميّت على اسم نائب أدميرال سابق في البرازيل، يعدّ رائداً لبرنامج البلاد النووي.

وأضافت الإيكونوميست أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فإن غواصة البرازيل النووية قد تدخل مياه جزيرة ماديرا في منطقة إتاغي مع بدايات عقد الـ2030، قبل أن تكون أستراليا قد حصلت على غواصاتها النووية.

وأشارت إلى أن نجاح البرازيل في هذا الأمر سيجعل منها أول قوّة غير مسلحة نووياً تملك غواصات نووية، كما سيمكّنها ذلك من أن تقوي طموحها في أن تصبح قوة بحرية رئيسية عالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us