ازداد عدد النواب ذوي الأصول المهاجرة المنتخبين في البرلمان الألماني "البوندستاغ" خلال الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب دراسة نشرها موقع "Mediendienst Integration" الإلكتروني الألماني الأربعاء بلغ عدد النواب ذوي الأصول المهاجرة عقب انتخابات "البوندستاغ" 83 نائباً، بعد أن كان 58 في الدورة التشريعية السابقة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص من أصول مهاجرة في ألمانيا يشكلون 26% من إجمالي عدد السكان، وأن النسبة التي تمثلهم في البرلمان هي 11.3% من أصل 735 نائباً.

ويضم اليسار الألماني أكبر عدد من هؤلاء النواب بنسبة 28.2%، تليه أحزاب الديمقراطي الاجتماعي بـ17%، والخضر 13.6%، ثم البديل من أجل ألمانيا 7.2%، والديمقراطي الحر 5.4%، والاتحاد المسيحي 4.6%.

وتمكّن 18 مرشحاً من أصول تركية من الفوز بمقاعد في "البوندستاغ" خلال الانتخابات الأخيرة.

كما فاز 9 نواب من أصول تركية بمقاعد في برلمان برلين المحلي خلال انتخابات 26 سبتمبر/أيلول الجاري.