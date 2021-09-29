سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤول مغربي: حُكم العدل الأوروبية متحيز ودوافعه سياسية
رداً على حكم محكمة العدل الأوروبية إلغاء قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي يتعلقان باتفاقيتين حول الصيد البحري والزراعي مع المغرب، قال مسؤول مغربي إن قرار المحكمة "متحيز ودوافعه آيديولوجية".
مسؤول مغربي: حُكم العدل الأوروبية متحيز ودوافعه سياسية
في 6 يوليو/تموز 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بعد أن جرى توقيعه في بروكسل / NEWS
29 سبتمبر 2021

قال مسؤول مغربي الأربعاء إن قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقين تجاريين بين الرباط والاتحاد الأوروبي "متحيز ودوافعه آيديولوجية"، حسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الخارجية المغربية فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ إدارية، رداً على إصدار محكمة العدل الأربعاء، حكماً يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل إقليم الصحراء ومنتجاته.

وجاء قرار المحكمة عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل إقليم الصحراء ومنتجاته، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وقال المسؤول المغربي: "محكمة العدل الأوروبية دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، فيوجد الكثير من السياسة والقليل من القانون"، وأضاف أن الحكم "غير متسق، ومتحيز وذو دوافع آيديولوجية".

ولفت المسؤول إلى أن بلاده "ستستأنف الحكم وسيجري تصحيحه، كما حدث في الماضي"، موضحاً أن قرار المحكمة "سوف يعاد النظر فيه خلال مرحلة الاستئناف كما وقع خلال 2015، إذ جرى تصحيح الوضع بمحكمة الاستئناف".

وكان المغرب وقف في فبراير/شباط 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي رداً على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2015 بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين لتضمُّنها منتجات إقليم الصحراء قبل الاستئناف ضد القرار ثم إلغائه.

وتابع المصدر: "للأسف أظهرت المحكمة نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية"، مضيفاً: "الرسالة الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها هي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما البوليساريو والجزائر"، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء قالت المحكمة الأوروبية في بيان إنها "تلغي قرارَي مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري، بناء على دعوى تقدمت بها البوليساريو"، ولن يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ إلا بعد شهرين (من تاريخ إصدار الحكم).

وفي 6 يوليو/تموز 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بعد أن جرى توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.

وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" لاستفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us