وجّه أمير الكويت نواف الأحمد الأربعاء إلى بدء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبد الله أن الهدف من الحوار الوطني "تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن".

وأضافت: "كما يهدف الحوار إلى نبذ الخلافات وحل كل المشكلات وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين ورفعة لراية الوطن ومكانته السامية".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري إن الأمير يتطلع إلى "أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع، وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".