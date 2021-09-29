سياسة
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ولي العهد السعودي يجتمع بمستشار الأمن القومي الأمريكي.. ماذا بحثا؟
بحث ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي في اجتماع بالرياض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات.
ولي العهد السعودي يجتمع بمستشار الأمن القومي الأمريكي.. ماذا بحثا؟
محمد بن سلمان عقد لقاءً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في الرياض / AA
29 سبتمبر 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء عن تفاصيل اللقاء الذي عُقد الاثنين الماضي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي يعد أكبر مسؤول أمريكي يزور المملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

وجاءت زيارة سوليفان إلى السعودية بعد إلغاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن التي كانت مقررة إلى المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب "مشكلات تتعلق بالجدول الزمني"، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ورفض الرئيس جو بايدن منذ توليه السلطة التحدث مباشرة إلى الأمير محمد بن سلمان على الرغم من كونه الزعيم الفعلي للبلاد، وتحدث بدلاً من ذلك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء اجتماع سوليفان مع الأمير محمد بن سلمان بعد نحو 7 أشهر من تقرير استخباراتي نشرته إدارة بايدن، وذكر التقرير أن تقدير الاستخبارات هو أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول لاعتقال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أو قتله.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يعتقد أن الاجتماع المباشر مع محمد بن سلمان ضروري لدفع الجهود إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وأفاد بيان رسمي سعودي عن اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان وجيك سوليفان بأنه جرى "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

‏‎وأكد الأمير محمد بن سلمان "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية التي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من محطات مختارة وإليها، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة"، وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة السعودية أن سوليفان أكد "الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام لدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كل التهديدات، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمُسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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